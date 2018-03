Mais dois dias de mau tempo com ventos de 100 km/hora, neve e granizo

Hoje às 08:04 Facebook

Os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), todos os distritos do continente estão, quinta e sexta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, vento forte de sudoeste com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas, rodando para oeste.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu estão sob aviso amarelo até sexta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros de altitude.

O IPMA colocou ainda sob aviso laranja os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro até às 21 horas desta quinta-feira, passando depois a aviso amarelo, por causa da agitação marítima.

Estão previstas ondas de sudoeste com 5 a 6 metros de altura, podendo chegar aos 12 metros.

O IPMA prevê para esta quinta-feira, no continente, céu geralmente muito nublado apresentando períodos com menos nebulosidade a partir da tarde, em especial na região Sul, aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, diminuindo de frequência a partir da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 600 metros nas regiões Norte e Centro a partir do final da tarde e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

A previsão aponta também para vento moderado a forte do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, soprando temporariamente forte com rajadas até 100 quilómetros por hora nas regiões Centro e Sul em especial durante o início a tarde, sendo forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora, nas terras altas, tornando-se gradualmente moderado partir do fim da tarde.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul e subida da temperatura na região do interior Norte.

As temperaturas mínimas vão variar entre 1 grau (na Guarda) e 13 (em Faro) e as máximas entre 8 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro).