Mais famílias arriscam no terceiro e quarto filho

Houve menos primeiros filhos no ano passado do que em 2016, mas cresceram as composições familiares com terceiro e quarto filhos e até há os agregados corajosos, com dez filhos.

Esta é uma das conclusões da análise dos bebés nascidos em 2017 pela ordem do nascimento no núcleo familiar, fornecida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os números estarão a traduzir uma ligeira melhoria das condições de vida, no período pós-crise, e sobretudo uma mudança de mentalidade, protagonizada por uma geração menos consumista, explica a demógrafa Filomena Mendes.

Em 2017, o INE registou 86 498 nascimentos, dos quais 44 705 são primeiros filhos, 31 115 segundos filhos, 7972 terceiros filhos. Os primeiros e segundos filhos diminuíram face ao ano anterior, quando eram 45 433 e 31 647, respetivamente. O número dos primeiros filhos caiu 1,6% e o dos segundos filhos 1,7%. Os terceiros filhos cresceram 4,4% de um ano para outro. Na ordem de nascimento, desde 2013, os terceiros aumentaram 14,3%. Arrisca-se cada vez mais no terceiro filho. Analisando os últimos sete anos, só 2011 (com 8297 terceiros filhos) obteve um valor mais elevado do que 2017. Com o quarto filho, sucede algo similar: subida de 2,6% de 2016 para 2017 em 2,6% e de 10,7% em cinco anos.

A presidente da Associação Portuguesa de Demografia considera que estamos diante de "uma tendência que se tem vindo a esboçar, aos poucos, e que é muito interessante", até porque, da análise que fez, conclui que estamos a falar de mães residentes em Portugal, não emigrantes". Entre as razões para o crescendo de terceiros e quartos filhos, aponta "a melhoria das condições de vida de alguns casais", neste período pós-crise, e a alteração do ideal de família, de alguma forma reflexo da mudança de mentalidade associada à fase seguinte à depressão económica.

Filhos adiados pela crise

Maria Filomena Mendes considera que há algumas mudanças de comportamento: "Estamos diante de uma geração que antes da crise queria ter muitos bens, mas agora se tornou menos consumista, e é mais ecológica, aposta na sustentabilidade, que adquiriu outros valores. São casais jovens que têm um ideal de família mais elevado, para quem é importante ter mais filhos ". Acredita que a "crise criou um choque conjuntural, que pôs em causa os verdadeiros objetivos, e muitos resolveram não adiar indefinidamente os projetos de natalidade".

Em muitos casos também, "os terceiro e quarto filhos tinham sido adiados durante os anos da crise".

Tem reparado, junta aos argumentos, que "as redes sociais vieram não só alargar conexões como juntar pessoas com interesses comuns e permitir a partilha dos mesmos valores, no caso, mais filhos, criando um certo mimetismo social". Estará a assistir-se ao efeito de alguma aprendizagem social promotora de uma maior normalização e vulgarização da natalidade, ao contrário do que estava a suceder nos últimos anos, explica.

Susana Atalaia, socióloga com trabalho na área da família, refere que o que costuma ser regra "é que só as famílias muito ricas e as muito pobres tenham um número de filhos superior à média". Acrescenta, no entanto, o contributo das famílias recompostas nesta contabilidade, em que pelo menos um filho não é comum aos dois membros do casal. "Os núcleos recompostos são uma forma de família em expansão", comenta.

Criança símbolo de união

Nestes novos casais, pós-divórcio, "a nova criança é encarada como uma espécie de símbolo que une toda a família". Entretanto, "há uma maior tolerância social face ao fenómeno da recomposição familiar".

Sobre as composições familiares, os últimos dados disponíveis do INE (Censos 2011) indicam que 6,6% do total de casais com filhos correspondiam a famílias reconstituídas ou recompostas, quando dez anos antes eram 2,7%. "Este tipo de arranjo familiar mais do que duplicou (+126,1%)", refere o INE. "Estima-se que em 2021", diz Atalaia, "essa proporção ultrapasse os 10%, ou seja, um em cada dez casais com filhos será recomposto".