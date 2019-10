Mais três crianças vão tomar remédio igual ao de Matilde

Emília Monteiro Hoje às 13:02 Facebook

Infarmed deverá autorizar compra de medicamento que já beneficiou dois bebés com atrofia muscular.

Noa, de 13 meses, Afonso, de 16 meses, e Simão de 2 anos, deverão ser as próximas três crianças portuguesas a ser medicadas com Zolgensma, o "medicamento mais caro do Mundo", e que já foi ministrado, há cerca de um mês, às bebés Matilde e Natália.

As três crianças estão ser acompanhadas no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) que enviou ao Infarmed, no dia 5 de setembro, três pedidos de autorização de utilização excecional (AUE).

Há cerca de 15 dias, as crianças fizeram as análises ao sangue para saber se podem ou não fazer a nova medicação. Os resultados foram conhecidos na terça-feira e todos são compatíveis para a receção do Zolgensma. Tal como a bebé Matilde, cujos pais conseguiram obter cerca de dois milhões e meio de euros em donativos para a compra da medicação, as crianças sofrem de atrofia muscular espinhal (AME).

Fonte do Infarmed disse ao JN que a decisão para a compra da medicação está "praticamente tomada", embora cada pedido de autorização de utilização excecional de um fármaco seja analisado de face "às características do doente e ao seu quadro clínico".

