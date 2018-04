Mais um caso de sarampo registado na zona Centro

Hoje às 13:45 Facebook

Há mais um caso de sarampo confirmado, elevando para 86 o número total de infetados do atual surto de sarampo.

Os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) referem-se até às 19 horas de domingo e dão conta de mais um caso em relação ao dia anterior, confirmado na região Centro.

A DGS salienta que o último caso confirmado laboratorialmente teve início de sintomas a 19 de março e já está curado.

No mapa dos 86 casos confirmados há 83 na região Norte, dois no Centro e um em Lisboa.

Do total de infetados, 77 já foram curados, um continua internado e 21 casos estão a ser investigados.

Segundo a DGS, o vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra.

Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.

Este organismo do Ministério da Saúde indica que "os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal".