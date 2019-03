Mais um dia para concorrer a bolsas de doutoramento após falha em site

Joana Amorim Hoje às 16:49 Facebook

FCT adia data limite por mais 24 horas devido a excesso de procura que congestionou portal

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) decidiu prolongar, por mais um dia, o prazo para submissão de candidatura a bolsas de doutoramento. Hoje é o último dia, mas o excesso de procura pôs o portal em baixo.

Questionada pelo JN após a denúncia de um investigador, fonte oficial da FCT informou que "o grande número de acessos à plataforma de submissão de candidaturas às bolsas de doutoramento nas últimas horas" causou "dificuldades na submissão de um número significativo de candidaturas".

Por forma a evitar prejuízos aos candidatos, a Fundação "decidiu adiar por 24 horas a data limite de candidatura". Ou seja, até às 17 horas de sexta-feira.

Em causa está a atribuição de 950 bolsas de doutoramento, tendo o concurso sido aberto no passado dia 28 de fevereiro. Aliás, conforme prometeu, em entrevista ao JN, o presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Paulo Ferrão, o concurso de bolsas de doutoramento será sempre lançado no final do mês de fevereiro. No último concurso, recorde-se, foram aprovadas 963 bolsas de um total de 2540 candidaturas.