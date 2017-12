Mais uma cirurgia não conseguiu salvar perna de Miriam

LEONOR PAIVA WATSON Hoje às 00:41 Facebook

Criança está a ser tratada nos EUA e vai precisar de mais operações.

Miriam Aleixo, a menina do Cacém (Sintra) que nasceu com espinha bífida e pé boto, perdeu a perna direita na cirurgia do dia 21 de dezembro, no Instituto Paley, no Estados Unidos da América, que representava a derradeira oportunidade de salvar a perna, após uma luta de muitos anos e várias operações. Dois dias após a cirurgia, a criança ainda não tinha reagido à notícia.

