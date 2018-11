Mais vacinas gratuitas e HPV alargado aos rapazes

JN Hoje às 21:40 Facebook

A introdução das vacinas para a Meningite B e para o Rotavírus no Plano Nacional de Vacinação e o alargamento da vacina do HPV aos rapazes foram aprovadas esta terça-feira no Orçamento de Estado para 2019.

Em 2019, o Governo, em articulação com a Direção Geral de Saúde, fica obrigado a integrar mais três vacinas no Plano Nacional de Vacinação: Meningite B, Rotavírus e contra o vírus do Papiloma humano (HPV) para os rapazes (atualmente só as raparigas beneficiam).

A primeira proposta votada para o alargamento do Plano Nacional de Vacinação foi a do PCP, aprovada pelos proponentes, PSD e BE, os votos contra do PS e a abstenção do CDS-PP.

O BE também apresentou uma proposta para a inclusão das vacinas para a Meningite B e para o Rotavírus e alargando às pessoas do sexo masculino a administração da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV).

Já a proposta do PEV pretendia o alargamento da vacina contra o HPV a rapazes.