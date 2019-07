Manuais do 1.º Ciclo só serão reutilizáveis daqui a três anos

Alexandra Figueira e Alexandra Inácio* Hoje às 07:23 Facebook

Só dentro de três anos letivos, em 2022/23, estarão certificados os primeiros manuais do 1.º Ciclo desenhados especificamente, de raiz, para serem reutilizados (os do 3.º ano).

Em teoria, os manuais podem ser reutilizados, mas como muitos têm espaços em branco para escrever ou colorir, bem como picotados ou autocolantes, na prática a sua reutilização é difícil. No melhor cenário, obrigam a comunidade escolar a apagar trabalhos e pinturas; no pior, não são reutilizáveis de todo. Apesar disso, a sua devolução às escolas é, e continuará a ser, obrigatória.

Os manuais têm de ser certificados pelo Ministério da Educação que, ontem, ao JN, esclareceu que "a vigência dos manuais escolares para todas as disciplinas do 1.º Ciclo do ensino básico expira, independentemente da editora que os produz", no mesmo prazo: o final do ano de 2023/24 para o 1.º ano; do ano letivo de 2024/25 para o 2.º ano; do ano letivo 2021/22 para o 3.º ano; e do ano letivo de 2022/23 para o 4.º ano.