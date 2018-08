Manuel Pinho vai à comissão de inquérito mas não vai falar

01 Maio 2018 às 15:47 Facebook

A SIC Notícias está a avançar que Manuel Pinho vai à Comissão de Inquérito pedida pelo PS e pelo BE, na sequência das revelações do caso EDP, mas que se irá manter em silêncio.

Na segunda-feira, o advogado do ex-ministro da Economia tinha dito que só falaria à comissão de inquérito parlamentar depois de responder ao interrogatório do Ministério Público, no âmbito da investigação do caso que envolve Pinho, a EDP e Ricardo Salgado, que foi também constituído arguido.

Ora, uma comissão de inquérito pode, mesmo que haja uma investigação da Procuradoria-geral a decorrer, chamar pessoas a prestarem contas, mesmo que seja antes destes serem interrogados pela investigação.

Se for esse o caso, Pinho permanecerá em silêncio.