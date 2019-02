Marcelo abraça Paulinho e cumpre sonho do campeão do Mundo

Sara Dias Oliveira Hoje às 20:54 Facebook

O presidente da República recebeu o campeão e recordista do mundo de atletismo em Síndrome de Down Paulinho, no Palácio de Belém. Houve abraços, selfies, um passeio pelo jardim, e a promessa de realizar mais dois sonhos.

Paulinho, campeão e recordista do mundo de atletismo em Síndrome de Down, natural de Ílhavo, foi recebido esta quarta-feira no Palácio de Belém a convite do presidente da República. O atleta, de 37 anos, cumpriu um dos seus sonhos e recebeu vários abraços de Marcelo Rebelo de Sousa, num encontro informal no gabinete do chefe de Estado. Marcelo recebeu Paulinho de braços abertos.

"Campeão em tudo. É sempre um grande prazer receber um campeão, mas assim é especial", disse o presidente da República que conversou com o atleta, levou-o num passeio pelo jardim até ao local onde os políticos assistiram ao momento em que Cristiano Ronaldo mostrou a taça conquistada por Portugal no Campeonato da Europa. E aí, nesse local, presidente e atleta disseram adeus a quem passava na rua. "Treinas todos os dias?" Paulinho respondeu que sim. "Tens 37 anos e treinas todos os dias... é muito puxado", comentou o presidente da República. "És um grande campeão."

Marcelo fez uma pequena entrevista ao Paulinho, recebeu um livro com a história do atleta, autografou dois exemplares, tirou várias selfies com Paulinho e a sua família - o irmão José Manuel Henriques e a cunhada Raquel Páscoa -, e com o presidente da Junta de Freguesia de Gafanha da Nazaré, Carlos Rocha, que acompanhou o momento.

O encontro com o presidente da República e Paulinho acontece depois da publicação de uma reportagem publicada na Notícias Magazine. O atleta confessava ter três sonhos. Abraçar Marcelo Rebelo de Sousa, fazer um dueto com Marco Paulo, e ter a braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção nacional.

O primeiro já está, o segundo está já agendado com o convite feito por Marcelo para Paulinho assistir com ele a um concerto de Marco Paulo a 15 de maio, em Lisboa, e a braçadeira do capitão da seleção nacional será tratada com a Federação Portuguesa de Futebol. Paulinho aproveitou a ocasião e deixou dois convites a Marcelo Rebelo de Sousa: assistir à sua próxima prova, a Minimaratona de Ílhavo a 7 de abril, e visitar o Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI), onde passa os dias ocupado em várias atividades. Marcelo vai tentar encaixar na sua agenda os convites de Paulinho. "Vamos ver se consigo", prometeu. Paulinho saiu do Palácio de Belém "muito feliz".