Marcelo agradece a portugueses votos de melhoras

O Presidente da República agradeceu, esta terça-feira, a todos os portugueses que lhe têm feito chegar mensagens com votos de melhoras da sua saúde, exprimindo "profunda gratidão".

Marcelo Rebelo de Sousa, que no dia 28 de dezembro foi operado a uma hérnia umbilical, tendo ficado internado até dia 31, deixou o agradecimento por escrito no portal da Presidência da República.

"Muito obrigado pelas vossas mensagens que continuam a ser um incentivo extraordinário para dar o meu melhor pelo futuro do nosso país", afirmou o Presidente, dirigindo-se "a todos os que têm feito chegar à Presidência da República mensagens com votos de restabelecimento" da sua saúde.

"Na impossibilidade de agradecer a todos pessoalmente, como desejaria, decidi fazê-lo através da página na Internet da Presidência da República, exprimindo a minha profunda gratidão pelo vosso gesto", lê-se na nota divulgada esta terça-feira.

No dia 28 de janeiro, o Presidente da República foi internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, para ser operado de urgência a uma hérnia umbilical.

A Presidência da República comunicou na altura que essa operação "estava há muito prevista para o início de janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por [a hérnia] ter encarcerado".

O chefe de Estado foi operado nesse dia e cancelou toda a sua agenda até 01 de janeiro, incluindo as deslocações aos locais dos incêndios de 2017 no centro do país, onde iria estar no final do ano. Teve alta no dia 31 de dezembro.