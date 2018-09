Marcelo apela ao reforço da CPLP

Carla Sofia Luz 01 Junho 2018 às 17:00 Facebook

O Presidente da República apelou esta sexta-feira ao reforço da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), ainda que cada nação possa e deva "desenvolver as suas pistas próprias de afirmação" em paralelo.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a língua portuguesa, falada por 260 milhões de pessoas em todo o mundo, é um "trunfo irrepetível" que não pode ser desperdiçado.

Num momento em que se perspetiva a mudança da liderança da CPLP com Cabo Verde a assumir a presidência dentro de um mês e meio, o chefe de Estado falou para o velho amigo da Faculdade de Direito, hoje presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que esta mudança gere uma comunidade mais forte e unida.

"O ciclo geoestratégico e político em que vamos entrar apela ao reforço da CPLP. O mundo ganha com esse reforço. Todos devem desenvolver as suas pistas próprias de afirmação, mas não desperdicem um trunfo que têm e que é irrepetível. Esta língua é irrepetível", frisou na Grande Conferência dos 130 anos do Jornal de Notícias, que decorreu esta sexta-feira à tarde no Palácio da Bolsa, no Porto.

Confessando-se um "otimista-realista", reforçado pelo otimismo e pela perseverança singular da metrópole do Porto, acredita que esta nova oportunidade de relacionamento crescente da nossa comunidade não será desperdiçada. "Faz parte da vida de todos nós, como não há de fazer parte da vida das nossas empresas e das nossas instituições", assinalou.

Marcelo Rebelo de Sousa ressalva que não é por acaso que António Guterres foi escolhido para secretário-geral da Nações Unidas. "A nossa comunidade tem peso no mundo. Nós chegamos onde outros não chegam, porque percebemos o que muitos não percebem". Daí que o chefe de Estado apele a que não se perca mais tempo. "Não podemos olhar para o umbigo com questões menores, quando o maior está ao nosso alcance. Havia que ultrapassar passado, superar visões diversas cicatrizar feridas. Esse tempo passou há muito tempo. Neste tempo, em que é criminoso perder tempo, temos de recuperar o tempo perdido", advertiu.

Se o desafio não for agarrado nos próximos anos, será parcialmente perdido, entende Marcelo, elogiando a iniciativa da Global Media Group (grupo ao qual pertence o "Jornal de Notícias") de relacionamento crescente com esta comunidade, "unindo o que devia estar unido".

Os 130 anos do "Jornal de Notícias" é uma oportunidade de falar sobre o ativo estratégico que é a língua portuguesa. O presidente da República agradeceu, na pessoa do diretor do "Jornal de Notícias", Afonso Camões, "uma história ao serviço da cidade e das regiões"

"Mudaram os tempos, mudou Portugal, mudou a Europa e o JN foi ficando, mas não foi envelhecendo. É tão difícil não envelhecer e não sucumbir. Outros sucumbiram e outros vão sobrevivendo com dificuldade", sustenta Marcelo Rebelo de Sousa, que alia o espírito perseverante do JN ao da Invicta. "Será dos últimos lugares de Portugal a haver rendições ou desistência esta metrópole que se chama Porto. Aqui não se desiste, não se cede, não se hesita. A angústia dá lugar à esperança. O Porto foi, é e será plural. É a sua força. E sinto-me sempre bem quando cá venho. Por isso, é que 130 anos é um percurso ainda curto para aquilo que o Porto exige ao JN", retratou o presidente num elogio sentido, plenamente aplaudido no Palácio da Bolsa.