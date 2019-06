Marcelo condecora cinco pessoas e uma instituição

JN Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um padre, médico, um engenheiro, um encenador e um escritor. No 10 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa vai reconhecer os contributos cruzados dados por portugueses e cabo-verdianos a Portugal e Cabo Verde. E acrescenta condecorações a quatro missões militares.

O Dia de Portugal e das Comunidades voltará a ser celebrado em dois locais, na próxima segunda-feira: primeiro em Portugal, em Portalegre; depois em Cabo Verde, na capital Praia e na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. Em cada cidade, o presidente da República vai dar um reconhecimento institucional a pessoas e instituições que deram um contributo relevante aos dois países.

A comemoração começa já amanhã, dia 9, em Portalegre, mas só no dia seguinte Rebelo de Sousa vai reconhecer a intervenção militar portuguesa no estrangeiro e atribuir quatro condecorações.

Aproveitando a diferença horária com Cabo Verde (lá são menos duas horas), ainda no dia 10 o presidente terá tempo para aterrar no aeroporto Nelson Mandela, na Praia, capital cabo-verdiana. Na Escola Portuguesa, sabe o JN, serão três as pessoas reconhecidas pelo presidente da República, duas das quais a título póstumo.

Falecido no ano passado, o cabo-verdiano Luís Morazzo verá reconhecido o seu trabalho na área da eletrónica e das telecomunicações, na Força Aérea, e na transferência de conhecimento para a sociedade civil. Engenheiro de formação e coronel nas Forças Armadas, esteve no início do desenvolvimento deste setor de atividade em Portugal, nos anos 50.

Também na esfera militar, José Baptista de Sousa, português e cirurgião do exército, marcou de tal forma a sociedade cabo-verdiana que o hospital civil inaugurado na ilha de S. Vicente após independência foi batizado com o seu nome. Não só se distinguiu como oficial médico, tendo dirigido o hospital militar do Corpo de Tropas Expedicionárias a Cabo Verde durante a Segunda Grande Guerra, como também colaborou com serviço de saúde civil daquele país.

Presente na Escola Portuguesa estará o português Custódio Ferreira de Campos, colocado em Cabo Verde depois de ter concluído o curso de Teologia no seminário da congregação do Espírito Santo. O padre é um dos portugueses há mais tempo radicado em Cabo Verde e distingue-se pelo trabalho de apoio às populações mais vulneráveis.

Na terça-feira, dia 11, será já ao final da tarde que Marcelo Rebelo de Sousa entregará condecorações a dois nomes do meio cultural, no Mindelo, ilha de São Vicente. Na capital cultural de Cabo Verde, e perante a comunidade portuguesa, serão reconhecidos o escritor cabo-verdiano Germano Almeida e o encenador João Branco, fundador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português e do Festival Internacional de Teatro Mindelact e filho de José Mário Branco.

Este será a último ponto do programa de comemoração do Dia de Portugal , de Camões e das Comunidades Portuguesas de 2019.