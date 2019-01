Marcelo condecora negociador-chefe da União Europeia para o "Brexit"

Hoje às 16:30 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quitna-feira o negociador-chefe da União Europeia para o "Brexit", o francês Michel Barnier, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

A condecoração foi entregue numa cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Estiveram também presentes os antigos Presidentes da República António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio e outros membros do Conselho de Estado, que logo de seguida se iria reunir, com Michel Barnier como convidado, para debater as "perspetivas para as futuras relações com o Reino Unido".

Esta reunião do órgão político de consulta presidencial acontece dois dias depois de o parlamento britânico ter reprovado, com 432 votos contra e 202 a favor, o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado com Bruxelas pelo Governo de Theresa May.

Numa curta intervenção, em francês, durante a cerimónia de condecoração de Michel Barnier, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu-lhe e reiterou a esperança de que "o Reino Unido possa ainda encontrar soluções" para a saída da União Europeia.

A Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique "é um símbolo do caminho difícil percorrido por Michel Barnier para chegar a um acordo equilibrado, mas também da navegação que falta fazer para chegar a um porto-seguro", disse o Presidente da República.

No final desta cerimónia, o primeiro-ministro, António Costa, deteve-se por instantes à conversa com a conselheira de Estado Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.

Ao mesmo tempo, no outro lado da sala, conversavam os antigos presidentes do PSD Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado, e Manuela Ferreira Leite, chanceler das Ordens Nacionais.

Os dois sociais-democratas ficaram a falar durante mais algum tempo, com a sala já praticamente vazia, nesta tarde em que também se reúne, no Porto, o Conselho Nacional do PSD, no Porto, às 17 horas, para votar uma moção de confiança apresentada pela direção de Rui Rio.

A Ordem do Infante D. Henrique distingue quem tenha "prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores".

O Conselho de Estado, que está reunido desde as 15.10 horas, irá ouvir uma exposição de Michel Barnier "sobre a condução das negociações, a sua leitura da posição britânica e as pistas de futuro" em relação ao 'Brexit', explicou na quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado anunciou que vai convocar uma nova reunião do Conselho de Estado para 01 de março, com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, para debater as repercussões mundiais do 'Brexit'.