Marcelo cumpriu tradição e foi a banhos na véspera de Natal

JN Ontem às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os 15 graus de temperatura máxima previstos para este domingo em Cascais não assustaram o Presidente da República, que terminou a manhã com um mergulho na praia, cumprindo, assim, uma tradição de décadas.

"Já não vinha cá há 15 dias", começou por dizer o chefe de Estado, em entrevista à SIC, acabado de sair da água.

Marcelo Rebelo de Sousa começou o dia marcando presença numa cerimónia evangélica, na freguesia de Terrugem, em Sintra, onde "há uma comunidade muito forte". Como o próprio lembrou, esta foi a primeira vez em que um Presidente da República participou numa celebração do culto evangélico. "Tenho corrido as várias comunidades religiosas e hoje havia uma comemoração de Natal (na Igreja Evangélica de Sintra)", contou, sublinhando a existência de "400 mil evangélicos em Portugal".

Ainda de toalha na mão, o Presidente contou também que, durante a tarde, iria visitar uma instituição social, a Casa dos Marcos, da Raríssimas, e depois cumprir "um ritual que começou no ano passado": beber a ginjinha do Barreiro. À noite, antes de seguir para Pedrógão Grande, onde passará o dia de Natal, Marcelo vai jantar com a família.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O chefe de Estado falou ainda sobre os planos para dia 25, que incluem, além da agenda oficial, outros compromissos pessoais.

"Amanhã começo cedo com uma missa católica, depois, haverá o almoço, a inauguração da sede da Associação dos familiares das vítimas, tudo em Pedrógão. Depois irei para Figueiró dos Vinhos. Daí (vou) para Castanheira de Pera", terminou.