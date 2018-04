Marcelo deseja ter Cristiano Ronaldo ao seu lado na visita a Espanha

Hoje às 16:22 Facebook

Twitter

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quarta-feira desejar contar com a presença do futebolista Cristiano Ronaldo na receção que dará em breve, em Madrid, aos reis de Espanha, com a comunidade portuguesa.

Instado a comentar o segundo golo -- de bicicleta - que o jogador português do Real Madrid marcou contra os italianos da Juventus, para a Liga dos Campeões, Marcelo Rebelo de Sousa considerou-o "muito bonito".

"Já vi [o golo], já felicitei por isso (...), foi uma exibição notável", elogiou o presidente da República, adiantando que gostava muito que Ronaldo marcasse presença na receção que dará em Madrid, no âmbito da visita oficial que fará em breve a Espanha.

Entre os dias 15 e 18 de abril o presidente da República desloca-se a Espanha para uma visita de Estado.

"Gostaria muito, não sei se é possível, (...) de o ter na receção que vou dar em honra dos reis de Espanha, e com a comunidade portuguesa. Se ele pudesse era muito bom, não só porque ele é admirado por todo o mundo, é muito admirado em Portugal, mas [porque] os espanhóis têm ali um exemplo do que é ser-se o melhor do mundo", sublinhou aos jornalistas, à margem de uma visita ao Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, distrito do Porto.

Para o chefe de Estado, aquele golo, que hoje está em destaque na imprensa mundial, "é muito bonito".

"Primeiro porque é numa situação muito apertada, segundo porque implica uma capacidade física extraordinária e por outro lado um sentido agudo, próprio de quem está habituado a ser goleador que é inultrapassável", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda que o que Ronaldo fez na terça-feira "foi excecional".