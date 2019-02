Marcelo reage à remodelação e diz que fim de legislatura "sem crises" é "bom"

Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República considerou que já se pode dizer "que a legislatura chegou ao fim" e que, agora, os portugueses vão poder "comparar projetos, propostas e escolher o que pretendem para o futuro".

"Penso que se pode dizer que a legislatura chegou ao fim. Era esse um dos objetivos da situação económica e financeira muito difícil do país e era importante que não houvesse crises políticas. Estamos a sete meses, isso foi bom para o país e é bom para as escolhas dos portugueses que podem comparar projetos, propostas e escolher o que pretendem para o futuro", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República, que falava, no Porto, à margem da cerimónia de entrega do Prémio BIAL Medicina Clínica 2018, foi questionado sobre a remodelação governamental oficializada esta segunda-feira, mas lembrou apenas que dentro de poucos meses irão realizar-se eleições.

"As remodelações são possíveis enquanto existir Governo e teoricamente são possíveis até ao último dia da existência de um Governo, mas estamos muito próximos de eleições - faltam três meses para as eleições europeias e, logo a seguir, quatro para as regionais da Madeira e para as legislativas - portanto, é uma ponta final da legislatura. Mas, não há nada que impeça uma remodelação na ponta final da legislatura", afirmou.

O presidente da República adiantou ainda que tenciona "convocar as eleições europeias dentro de poucos dias", ou seja, "cerca de 90 dias antes da sua realização".

Sobre a separação de matérias entre o que é campanha eleitoral e ação governamental, o chefe de Estado considerou ser "evidente que, com a convocação das eleições, fica claro que tem de se separar aquilo que é a atividade executiva e a campanha eleitoral".

Quanto à moção de censura que o CDS-PP apresentou ao Governo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não lhe competia pronunciar-se.