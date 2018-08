Marcelo diz que "não tem posição" sobre diplomas da eutanásia

26 Maio 2018 às 09:56 Facebook

O presidente da República declarou, este sábado, que "não tem posição tomada" quanto aos diplomas sobre a eutanásia, realçando que não existem sequer iniciativas legislativas apreciadas pelo parlamento sobre esta matéria. Caso o Parlamento aprove um ou mais dos quatro projetos sobre a legalização da eutanásia, em votação na generalidade,

O chefe de Estado deixou esta mensagem numa nota publicada no site da presidência da República, a propósito do debate parlamentar sobre a legalização da eutanásia, na qual se lê: "O presidente da República, como ainda hoje repetiu, não tem posição tomada sobre diplomas que não foram sequer apreciados pela Assembleia da República".

À saída de uma cerimónia, no Museu dos Coches, em Lisboa, questionado sobre os projetos de lei relativos à morte medicamente assistida -votados na terça-feira no Parlamento - Marcelo Rebelo de Sousa declarou uma vez mais que, "até ao termo do processo", não se pronunciará sobre esta matéria: "Vou esperar o que a Assembleia votar e, se eventualmente, vier às minhas mãos um diploma, pronunciar-me-ei".

Na quinta-feira, dia em que recebeu representantes de comunidades religiosas e os grão-mestres da Grande Loja Regular de Portugal e da Grande Loja Feminina de Portugal, o chefe de Estado disse aos jornalistas que vai "ouvindo, ouvindo" quem lhe pede audiências sobre a eutanásia, mas sem tomar posição.

"Só terei opinião se, porventura, um decreto chegar às minhas mãos. Aí, eu pronuncio-me. Eu não vou mudar a minha posição, que é de não me pronunciar até ao termo do processo", acrescentou, no final de uma iniciativa na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

A legalização da eutanásia será discutida no Parlamento, na generalidade, na próxima terça-feira. Vão estar em debate projetos do Bloco de Esquerda, do PAN, dos Verdes e do PS. Caso algum deles seja aprovado, ainda será preciso esperar pelo debate na especialidade e, se depois disso, houver maioria para aprovar uma lei que despenalize a eutanásia, Marcelo pode usar o poder de veto ou enviar o diploma ao Tribunal Constitucional.

O semanário "Expresso" escreve na edição deste sábado que Marcelo está "a torcer" para que a legalização da eutanásia não passe na Assembleia da República ou que, passando, uma lei final seja aprovada por uma maioria tão curta que dará ao presidente mais um argumento para não promulgar.