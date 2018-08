Marcelo enaltece língua com "260 milhões de falantes"

JN 05 Maio 2018 às 01:38 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou, este sábado, que o Português mostra "notável dinamismo" ao ser falado por "mais de 260 milhões" de pessoas. Trata-se de "uma língua do futuro", referiu, no Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

Numa nota publicada na página na internet da Presidência, que assinala o Dia da Língua Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa salienta "o inestimável valor" de uma língua que será este sábado alvo de comemorações na ONU, em Nova Iorque.

"Abrangendo nos nossos dias mais de 260 milhões de falantes, a Língua Portuguesa encontra-se num processo de constante enriquecimento e desempenha um papel crucial na missão da CPLP, enquanto lugar de diplomacia, de promoção dos valores da democracia política e social, de estímulo à vitalidade económica, de encontro entre culturas", refere Marcelo, para quem a "nossa Língua mantém desde há séculos um notável dinamismo".

"Sem nunca perder o seu caráter e a sua natureza própria, continua a revelar-se uma língua de futuro, com uma extraordinária capacidade para se adaptar, para se transformar, para evoluir ao sabor do progresso, respondendo a novas exigências de comunicação e a novos suportes, com a criatividade que é própria da expressão humana", aponta.

O chefe de Estado destaca a homenagem de que a língua portuguesa será, este sábado. Uma celebração levada a cabo pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "nos Jardins das Nações Unidas, em Nova Iorque, com a presença da secretária-executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, do humorista e escritor Ricardo Araújo Pereira e do escritor Onésimo Teotónio Almeida". "Durante a sessão, será evocada a atribuição, há 20 anos, do Prémio Nobel da Literatura ao escritor português José Saramago", lê-se na nota.