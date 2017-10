Marcelo espera "novo impulso" nas relações entre Portugal e Países Baixos 

Hoje às 13:29, atualizado às 13:32 Facebook

O Presidente da República manifestou-se convicto de que a visita dos reis dos Países Baixos a Portugal contribuirá para "dar um novo impulso" às relações bilaterais, considerando que têm "espaço para crescer" no plano económico.

Numa declaração na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, após ter recebido o rei Willem-Alexander e a rainha Máxima, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "a dimensão económica" das relações entre Portugal e os Países Baixos, "apesar de ser já significativa, tem ainda espaço para crescer e para se diversificar".

"A missão empresarial que se realiza em paralelo com esta visita de Estado vai permitir dar a conhecer um Portugal moderno, tecnologicamente avançado em áreas como o setor aeronáutico, a engenharia do ambiente, as energias renováveis. Eis o tom perfeito para uma visita de Estado que, tenho a certeza, contribuirá para dar um novo impulso às relações fraternais entre Portugal e o grande país que são os Países Baixos", considerou.

Com o rei Willem-Alexander ao seu lado, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, em termos políticos, os dois países convergem "em temas essenciais, como a agenda 2030, os oceanos, as alterações climáticas, as migrações, a segurança e a defesa, a pertença à União Europeia e à NATO, o multilateralismo, a cooperação, os direitos humanos".

No plano social, sustentou que existe uma "crescente proximidade" entre o povo português e o povo neerlandês, "que hoje se entendem como nunca antes no passado, fruto da liberdade de circulação, do programa Erasmus, da vontade de conhecer o outro que sempre caracterizou portugueses e holandeses".

Dirigindo-se aos reis dos Países Baixos, o Presidente da República acrescentou: "E que, no caso de suas majestades, tem também um fundamento histórico, fruto dos laços familiares que têm com Portugal e que vêm do começo da nossa nacionalidade, do nosso primeiro, do nosso segundo e do nosso quinto reis, todos da primeira dinastia".