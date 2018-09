Marcelo fala com manifestantes à porta do Palácio da Bolsa no Porto

Miguel Amorim 01 Junho 2018 às 15:21 Facebook

Um protesto contra os despejos na cidade do Porto e outro contra os salários em atraso na construtora Soares da Costa marcaram, esta sexta-feira, à tarde, a chegada do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Palácio da Bolsa, no Porto, a fim de participar na grande conferência comemorativa dos 130 anos do Jornal de Notícias.

"A lei vem aí", disse Marcelo Rebelo de Sousa ao grupo que exibia a tarja "Não queremos abraços e beijos, mas sim o fim dos despejos". Estas queixas têm sido feitas, sobretudo, pelos moradores do Centro Histórico do Porto.

Ao dizer "a lei vem aí", o presidente da República referia-se à legislação que está a ser preparada pelo Parlamento. De lembrar que no passado dia 23 o grupo de trabalho para a habitação na Assembleia da República aprovou uma moratória para suspender os despejos de idosos e deficientes.

Relativamente aos trabalhadores da empresa Soares da Costa, Marcelo Rebelo de Sousa deixou a "promessa de ler" o ducumento que lhe foi entregue pelos funcionários e que tem a ver com salários em atraso.

"Exigimos o pagamento dos salários (em atraso em Portugal, Angola e Moçambique). Despedimento coletivo: não!", podia ler-se na tarja exibida pelo grupo de operários da Soares da Costa, no exterior do Palácio da Bolsa.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, assim como pelo presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, e José Ramos-Horta, antigo presidente de Timor-Leste, entre outras personalidades.

Como anfitriões do evento, Daniel Proença de Carvalho, presidente da Global Media Group, assim como Afonso Camões e Domingos Andrade, diretor e diretor executivo do Jornal de Notícias, também receberam o chefe de Estado português.