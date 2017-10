Marcelo fala sobre relatório de Pedrógão Grande no sábado

Hoje às 20:54, atualizado às 20:55 Facebook

O Presidente da República afirmou, esta sexta-feira, que já leu o relatório da Comissão Técnica Independente sobre o incêndio de Pedrogão Grande, mas que só falará dele no sábado, durante um encontro organizado pela Associação de Apoio às Vítimas.

"Amanhã! Hoje oiço as famílias das vítimas e amanhã direi o que entendo que deva ser dito", disse Marcelo Rebelo de Sousa à saída da cerimónia solene das celebrações do Centenário das Aparições em Fátima.

Questionado se já leu o relatório e se o Estado deve um pedido de desculpas aos familiares das vítimas, Marcelo respondeu: "Já o li. O que tiver a dizer digo amanhã, hoje vou ouvir os familiares das vítimas e amanhã estarei no encontro que eles promoveram", referiu.

O Presidente da República preside no sábado à cerimónia oficial de abertura do 1.º Encontro para a Autoproteção e Resiliência das Populações Locais, organizado pela Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande, em parceria com a Associação de Proteção e Socorro.

A Comissão Técnica Independente nomeada para analisar os incêndios rurais de junho na região Centro, em particular o fogo que deflagrou em Pedrógão Grande no dia 17, entregou na quinta-feira no parlamento o seu relatório final.

O documento, que analisa incêndios em 11 concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco ocorridos entre 17 e 24 de junho, refere que, apesar de o fogo de Pedrógão ter tido origem em descargas elétricas na rede de distribuição, um alerta precoce poderia ter evitado a maioria das 64 mortes registadas.

Além disso, acrescenta, "não foram mobilizados totalmente os meios disponíveis" no combate inicial e houve falhas no comando dos bombeiros. A GNR fica, por outro lado, ilibada de direcionar carros para a Estrada Nacional 236, onde morreram cerca de metade das vítimas.

O documento aponta falta de conhecimento técnico no sistema de defesa florestal e falta de preparação dos atuais sistemas de combate às chamas para as alterações climáticas, confirmando, por outro lado, falhas de comunicação do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, na sequência da divulgação do relatório, que o Governo assumirá todas as responsabilidades políticas, se for caso disso.