Marcelo faz balanço de um ano "estranho e contraditório"

JN Ontem às 20:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa fez, esta noite, o balanço de um ano "estranho e contraditório" e que exigiu "tudo de todos nós", numa mensagem de Ano Novo que terminou com um olhar para o futuro: "o ano que ora começa tem de ser o da reinvenção".

"Se o ano tivesse terminado em 16 de junho, ou tivesse sido por mais seis meses exatamente como até então, poderíamos falar de uma experiência singular, constituída quase apenas por vitórias", afirmou, para salientar as contradições de um 2017 recheado de "reconfortantes alegrias", mas também tristezas.

Um outro ano, bem diverso, se somou ao primeiro, a 17 de Junho, dominou o Verão e se adensou em 15 e 16 de Outubro

O Presidente da República referiu a melhoria da Economia "iniciada no ciclo anterior, mas confirmada na atual", como a descida dos juros e da dívida e o aumento do emprego, ou o "triunfo europeu da nossa música", mas não esqueceu momentos de tristeza como a morte de Mário Soares, ainda em janeiro de 2017.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No entanto, tudo mudou com a chegada do calor e dos incêndios. "Um outro ano, bem diverso, se somou ao primeiro, a 17 de Junho, dominou o Verão e se adensou em 15 e 16 de Outubro, marcado pela perplexidade em Tancos, o pesar no Funchal, o espectro da seca e, sobretudo, as tragédias dos incêndios, tão brutalmente inesperadas e tão devastadoras em perdas humanas e comunitárias que acabariam por largamente pesar no balanço de 2017".

A certeza de que, nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidade

"Tudo pondo à prova o melhor de nós - a resistência, o afeto, a iniciativa e a fraternidade militante, que levou mais longe ainda a nossa proverbial solidariedade", afirmou.

"Hoje, dia 1 de janeiro, é do futuro, porém, que importa falar", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, em direto a partir da sua casa, em Cascais, referindo a necessidade de "reinvenção" em vários aspetos da vida dos portugueses.

Mais de que uma "reconstrução material e espiritual", já iniciadas, o Presidente considera que os portugueses necessitam agora de "ter a certeza de que, nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidade".

"Temos de superar o que de menor nos divide para afirmar o que de maior nos une. Temos de ser como fomos nos instantes cruciais das grandes aventuras, dos grandes riscos, das grandes catástrofes, dos grandes encontros com a nossa História", considerou já reta final do discurso, que terminou dizendo acreditar nos portugueses e em Portugal.

Na mensagem do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que 2017 teria de ser "o ano da gestão a prazo e da definição e execução de uma estratégia de crescimento económico sustentado", depois de um ano, 2016, que descreveu como da "gestão do imediato".

A partir do Palácio de Belém, numa comunicação de cerca de oito minutos, o chefe do Estado considerou "indesmentível" a existência de "estabilidade social e política" em 2016.

Para 2017, o Presidente da República advertiu que era necessário "não perder estabilidade política, paz e concertação, rigor financeiro, cumprimento de compromissos externos, maior justiça social, formação aberta ao mundo, proximidade entre poder e povo".