Marcelo felicita homólogo grego por saída de resgate financeiro

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo grego pela saída do país do programa de resgate financeiro.

"O presidente da República falou hoje com o seu homólogo grego, Prokopios Pavlopoulos, a quem felicitou pela saída da Grécia do programa de resgate", refere uma curta informação publicada no site da Presidência da República.

A Grécia concretizou esta segunda-feira a saída do seu terceiro programa de assistência, encerrando oito anos de resgates financeiros.

País europeu mais atingido pela crise económica e financeira, a Grécia foi o primeiro a pedir assistência financeira - e o único "reincidente" -, e a conclusão do seu terceiro programa assinala também o fim do ciclo de resgates a países do euro iniciado em 2010, e que abrangeu também Portugal (2011-2014), Irlanda, Espanha e Chipre.