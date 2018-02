Marcelo lamenta a morte de dois emigrantes portugueses em Andorra

Hoje às 01:16 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de dois portugueses, pai e filho, na sequência de um acidente de viação em Andorra, apresentando as condolências à viúva e mãe das vítimas.

Na página oficial da Presidência da República pode ler-se que o chefe de Estado "apresenta as suas condolências à viúva e mãe pelo falecimento do seu marido e do seu filho, vítimas de um trágico acidente de viação em Andorra".

"Estende a sua solidariedade aos restantes familiares dos dois emigrantes, naturais de Castelo Branco, neste momento difícil, e também a toda a comunidade portuguesa em Andorra", acrescenta.

Marcelo Rebelo de Sousa refere que esta comunidade é "uma grande família unida na alegria, como testemunhou na visita efetuada em setembro último, e na tristeza, como agora acontece".

Os dois emigrantes portugueses morreram em Andorra na última quarta-feira, na sequência de um acidente de moto na principal avenida de Santa Coloma, quando ao ultrapassar um carro, o motociclo perdeu o controlo e despistou-se contra uma árvore.