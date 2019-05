Marcelo lamenta morte de jovem portuguesa na Hungria

Hoje às 13:45 Facebook

O presidente da República lamentou a morte de uma portuguesa de 16 anos num acidente de viação na Hungria e desejou uma "rápida recuperação do aluno ferido", salientando a "importância do apoio de toda a comunidade escolar".

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, é indicado que Marcelo Rebelo de Sousa já contactou a família da jovem.

"Neste momento de luto para a toda a comunidade da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa em Faro, em particular para os familiares da aluna tragicamente falecida no acidente de viação na Hungria, o presidente da República, que já falou com a mãe da vítima mortal, apresenta a sua solidariedade e sentidas condolências, desejando ainda a rápida recuperação do aluno ferido e um tranquilo regresso a casa aos restantes jovens e professores envolvidos no acidente", lê-se na nota.

O mesmo texto indica que o presidente da República "sublinha a importância do apoio de toda a comunidade escolar nestes momentos difíceis, ao qual se associa".

Uma jovem portuguesa de 16 anos morreu e um outro aluno do secundário ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de viação na Hungria, disse hoje à Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

"Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste", avançou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado afirmou ainda que a embaixadora portuguesa na Hungria está já a acompanhar de perto o assunto.