Marcelo lamenta morte desumana de sem-abrigo português em Londres

O Presidente da República lamentou, esta sexta-feira, a morte do cidadão português em situação de sem-abrigo, cujo corpo foi encontrado no metro de Westminster, em Londres, perto do parlamento britânico.

Numa nota divulgada no "site" da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa diz lamentar "o falecimento, em circunstâncias desumanas," do cidadão português, de 35 anos.

O Presidente da República "manifesta também a sua solidariedade para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa, apelando ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade", acrescenta.

O Governo português confirmou na quinta-feira a morte de um cidadão português em Londres, que as autoridades locais tinham identificado como um sem-abrigo, e adiantou que os serviços consulares estão a tentar contactar a família do homem.

O alerta tinha sido dado na quarta-feira, pelas 7.16 horas, por elementos da equipa de contacto da autarquia de Westminster, quando foi descoberto um homem sem respirar, levando à chamada dos serviços de emergência.

O incidente gerou alguma controvérsia por o homem ter sido encontrado perto do parlamento, levando o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a deixar um cartão de condolências e flores.