Marcelo pede aplauso para a resistência dos sem-abrigo em jantar solidário

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu esta terça-feira um aplauso para os sem-abrigo, elogiando a sua resistência e vontade de viver e dizendo que sabe o que custa a vida dos que estão na rua.

"Eu sei o que custa a vossa vida", disse Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que não só no Natal "mas ao longo do ano" tem, em várias iniciativas suas, conhecido alguns dos sem-abrigo que hoje reencontrou no jantar solidário organizado pelo núcleo da Refood da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O jantar, para cerca de 80 pessoas apoiadas pela associação, foi composto por sopa e bacalhau, incluindo doces de Natal e bolo-rei, alimentos recolhidos junto de restaurantes e cadeias de lojas que assim evitam o desperdício.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu que a "grande salva de palmas" fosse para os que vivem na rua: "Para a vossa resistência e para a vossa vontade de viver e de vencer".

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a presença, pela segunda vez, num jantar de Natal da Refood visa agradecer àquela organização, que "serviu milhares de pessoas, recolhendo a comida que era essencial e que de outra maneira seria desperdiçada".

Ao lado do fundador da instituição, Hunter Halder, de origem norte-americana, Marcelo Rebelo de Sousa visitou as instalações do núcleo, observando as caixas com alimentos que a associação recolhe junto de supermercados, restaurantes e de outros parceiros para depois distribuir junto de pessoas carenciadas.