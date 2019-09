Marcelo poderá realizar viagem de Estado ao Egito em dezembro

Hoje às 18:12 Facebook

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quarta-feira que poderá visitar o Egito novamente em dezembro e que o Presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, aceitou um convite seu para se deslocar a Portugal em 2020.

O Presidente da República português e Abdel Fatah al-Sisi reuniram-se esta quarta-feira, em Nova Iorque, à margem da 74.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Acabo de ter uma bilateral com o Presidente do Egito, que já aceitou ir a Portugal para o ano, ao Fórum Euro-Africano de julho. E eu irei, porventura, ao Egito, ainda em dezembro deste ano", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Sobre os temas que estiveram na agenda deste encontro, o chefe de Estado adiantou que falou com al-Sisi sobre a "situação muito sensível que cobre o Próximo e Médio Oriente e o Norte de África, em particular da Líbia" e da "questão do Golfo Pérsico".

Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado ao Egito, a convite de al-Sisi, em abril de 2018.

O Presidente da República está em Nova Iorque desde domingo, para participar na Cimeira da Ação Climática e no debate geral da 74.ª sessão desta Assembleia Geral da ONU, e regressa esta quarta-feira a Portugal.