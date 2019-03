Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República promulgou, esta quinta-feira, a nova lei da paridade nos órgãos da Administração Pública.

O diploma da Assembleia da República determina representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da função pública.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa espera que a aplicação do diploma "não suscite interpretações redutoras em termos de constitucionalidade", segundo nota divulgada no site da Presidência.