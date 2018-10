Marcelo quer a verdade sobre Tancos "doa a quem doer"

Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Marcelo Rebelo de Sousa exigiu saber toda a verdade sobre o que se passou com armas furtadas de Tancos, esta quinta-feira, à saída do DCIAP, em Lisboa

"Exijo saber doa a quem doer, que é uma expressão suficientemente ampla para cobrir todos os potencialmente envolvidos e todas as responsabilidades", explicou aos jornalistas adiantando que, por enquanto, não se vai pronunciar sobre o caso. "Quem tiver que cortar, corta a direito, em todos os níveis".

"Quando houver matéria para me pronunciar, não perco a oportunidade, pois se ando há um ano e meio a exigir para me pronunciar, quando houver pronuncio-me". "O problema é saber quais os factos, quais os envolvidos e quais as responsabilidades", lamentou o Presidente da República.