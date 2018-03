Marcelo condecorou canoísta Fernando Pimenta

Hoje às 00:25 Facebook

O canoísta português Fernando Pimenta foi condecorado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, em cerimónia que decorreu no Palácio de Belém.

"Hoje, fui condecorado pelo Presidente da República com a ordem Grande-Oficial da Ordem do Mérito. Esta condecoração é fruto dos resultados obtidos durante 2017. Obrigado a todos que me têm ajudado e apoiado neste longo caminho. Esta condecoração também é vossa, treinador, família, amigos, família da canoagem", disse o canoísta em mensagem publicada no Instagram.

Fernando Pimenta, que na segunda-feira assinou um contrato até 2021 com o Benfica, foi vice-campeão olímpico em K2 1.000 em Londres2012, com Emanuel Silva, atual atleta do Sporting, quinto classificado em K1 1.000 nos Jogos do Rio2016, vice-campeão do mundo em 2017 em Racice, República Checa, e bronze em 2015 em Milão, Itália.

É o atual campeão do mundo de K1 5.000, distância não olímpica, e em 2010 foi vice-campeão do mundo em K2 500 com João Ribeiro, em Poznan, Polónia.

Ainda em mundiais, foi prata em 2014 em Moscovo com o K4 1.000, no qual entraram ainda Emanuel Silva e David Fernandes.