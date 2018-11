Marcelo recebe partidos em Belém em dezembro

Hoje às 01:27 Facebook

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os sete partidos com assento parlamentar no Palácio de Belém nos dias 5 e 6 de dezembro, divulgou a Presidência da República na sexta-feira.

Segundo a nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, estes encontros realizam-se "no quadro dos contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar".

Marcelo Rebelo de Sousa fixou reuniões por ordem crescente de representação na Assembleia da República, recebendo PAN, PEV e PCP entre as 14 e as 16 horas de dia 5 de dezembro, e depois BE, CDS-PP, PS e PSD entre as 14 e as 17 horas de dia 06.

O atual Presidente da República tem recebido com frequência, várias vezes por ano, os partidos com assento parlamentar e em 2016 e 2017 promoveu audiências em outubro, em vésperas ou no decurso do debate orçamental.

O conjunto de encontros agora divulgado acontecerá na semana seguinte à votação final global do Orçamento do Estado para 2019, marcada para dia 29 de novembro, e é o terceiro deste ano, depois de reuniões com os partidos em Belém em fevereiro e em julho.

Contudo, as audiências anteriores, realizadas entre 30 e 31 de julho, serviram já para o chefe de Estado ouvir de PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN "o que pensam acerca do Orçamento do Estado", assim como sobre "pontos de política fundamentais neste fim de legislatura", disse na altura Marcelo Rebelo de Sousa.

Nessa ocasião, adiantou: "Não é ainda o tempo - isso farei no começo do ano que vem - para ouvi-los sobre a data das eleições para a Assembleia da República".

No dia 02 de novembro, o Presidente da República recebeu no Funchal os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional da Madeira sobre a data das eleições regionais de 2019.

Marcelo Rebelo de Sousa informou, no final, que os partidos expressaram preferência pelo dia 22 de setembro para a data dessas eleições regionais.

Houve "um consenso esmagador" no sentido de "não haver coincidência de datas eleitorais" com as eleições legislativas nacionais deste ano e de "haver uma primazia para as eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira", relatou.

Segundo a respetiva lei eleitoral, as eleições para o parlamento regional da Madeira decorrem no período "entre o dia 22 de setembro e o dia 14 de outubro", enquanto a legislação sobre as eleições para a Assembleia da República determina que estas se realizam "entre o dia 14 de setembro e o dia 14 de outubro".

Ambos os atos eleitorais são marcados pelo chefe de Estado "com a antecedência mínima de 60 dias ou, em caso de dissolução [dos respetivos parlamentos], com a antecedência mínima de 55 dias" e devem "recair em domingo ou feriado".

Antes, entre 23 e 26 de maio de 2019, segundo a proposta da União Europeia, haverá eleições para o Parlamento Europeu, cuja data também compete ao Presidente da República marcar, "ouvido o Governo e tendo em conta as disposições aplicáveis", com uma "antecedência de 60 dias", nos termos da respetiva lei eleitoral.