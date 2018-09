Marcelo reencontra Judite de Sousa no Palácio da Bolsa

Miguel Amorim 01 Junho 2018 às 17:05 Facebook

Twitter

Esta sexta-feira, à tarde, ao deixar o Palácio da Bolsa, no Porto, onde decorre a conferência evocativa dos 130 anos do "Jornal de Notícias", o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reencontrou a jornalista Judite de Sousa.

Na TVI, no Jornal de Domingo, Judite de Sousa contou, durante muitos anos, com Marcelo Rebelo de Sousa, na época apenas comentador, dominando, em horário nobre, as audiências aos domingos.

Esta sexta-feira, quando deixava o Palácio da Bolsa, entre muitas selfies, beijinhos e abraços de populares, Marcelo Rebelo de Sousa deparou-se com a presença da jornalista, que disse "estar em trabalho no Porto".

Mas, tal como à chegada, foram reeditados os protestos sobre os despejos, que têm afetado os moradores do Centro Histórico.

"Mais habitação", pedia o grupo de queixosos, enquanto o chefe de Estado português repetia o que havia dito à entrada e que tem a ver com o trabalho em curso na Assembleia da República sobre o tema da habitação.

"Senhor presidente, quem protege o povo? Para onde vou morar com os meus três filhos? Tenho que dizer "hello" [numa alusão aos turistas] para ser bem tratada no meu país? Não são os turistas que dão alma à Baixa! Vocês só veem o 'guito'", protestava, em alto som, Paula Magalhães, moradora na Rua dos Caldeireiros, dirigindo-se ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa na saída da Bolsa.

Rui Moreira respondeu que a "Câmara não vende casas" e que "há cerca de mil pedidos" na Autarquia para ter uma habitação.