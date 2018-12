Marcelo relativiza polémica com consultor candidato às europeias

Hoje às 13:57 Facebook

O Presidente da República relativizou, esta terça-feira,a polémica e críticas internas no PSD com a escolha e permanência em Belém de um consultor seu para candidato do partido Aliança, do ex-líder social-democrata Pedro Santana Lopes.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que está apenas "a aplicar a lei", indo mais longe do que o seu antecessor, Cavaco Silva, que também teve uma consultora que foi candidata numas eleições e que só foi exonerada quando começou a campanha para as eleições europeias.

Agora, com Paulo Sande, cabeça de lista do Aliança nas europeias de maio de 2019, o Presidente da República afirmou que vai "mais longe".

"Eu vou mais longe do que foi o presidente Cavaco Silva e portanto, neste caso, [Paulo Sande] suspenderá [funções na Presidência] no momento em formalizar a sua candidatura", disse aos jornalistas, depois de assistir à missa, na Basílica da Estrela, em Lisboa, em memória de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, que morreram em 04 de dezembro na queda de um avião, em Lisboa.

Hoje, em declarações ao jornal i, o ex-secretário-geral adjunto do PSD João Montenegro afirmou que "Marcelo está a ser conivente com a estratégia de um partido político e isso é inaceitável no sistema político" atual.

Minutos depois, o líder do PSD, Rui Rio, também presente na missa, relativizou igualmente as polémicas em torno de Paulo Almeida Sande.