Marcelo sugere silêncio ao Governo sobre Joana Marques Vidal

O presidente da República recusa-se a falar da eventual renovação de mandato da Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal e recomenda ao Governo fazer o mesmo.

Para Marcelo, este não é o "momento" para o tema e deixou no ar uma crítica à ministra da Justiça por antecipar o assunto.

Numa nota emitida no site da Presidência da República, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "apenas se debruça sobre a matéria no momento em que deve ocorrer tal designação". E sem referir o nome de Francisca Van Dunem, o chefe de Estado alude subliminarmente que a ministra da Justiça contrariou uma "posição do presidente da República", que "tem sido, aliás, sempre a do Governo".

Ou seja, além de recomendar ao silêncio ao Executivo de Costa, Marcelo defende que apenas falará sobre a manutenção de Marques Vidal ou a sua mudança em outubro, quando terminar o mandato da magistrada.

Esta quarta-feira, o chefe de Estado já tinha criticado o tempo e o modo como o tema veio à baila na praça pública. "Até ao momento em que tiver de exercer o meu poder constitucional, o tema não existe. O PR não se debruçará sobre o assunto um minuto, nem sobre ele dirá o que quer que seja", disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à SIC.

Recorde-se que a questão foi introduzida no debate político nacional na sequência da entrevista de Francisca Van Dunem que, à TSF, disse que, na sua análise jurídica, "há um mandato longo e um mandato único" da PGR, dando a entender que Joana Marques Vidal deixará o cargo em outubro.

"O calendário impõe que essa decisão tenha de ser tomada em outubro e, como é próprio da Constituição, decorre de um diálogo entre Governo e Presidente da República. Nunca direi nada em público sobre o futuro do Ministério Público, sobre o futuro da atual PGR, sem que fale primeiro com o Presidente da República", afirmou o primeiro-ministro, que assegurou que ouvirá também os grupos parlamentares.