Marcelo vai passar o Natal com as crianças do S. João

O presidente da República comprometeu-se, este sábado, a passar o Natal no Hospital de S. João, no Porto, junto das crianças que lutam contra o cancro.

Numa visita de Marcelo a Coimbra, o presidente da associação Acreditar - que apoia crianças com cancro e famílias - considerou indigno que os meninos da ala pediátrica oncológica do S. João passassem o Natal em contentores, e pediu ajuda ao presidente da República para responder à situação. "Aquilo que eu desejo é que nos dê a melhor prenda de natal que podemos ter: que as crianças passem o Natal não em contentores indignos", disse João Bragança, citado pela TSF.

Perante o desafio, o chefe de Estado respondeu que o que podia fazer de imediato era passar o Natal hospital: "O que é que eu posso dizer? No dia 25 de dezembro irei ao Hospital de São João para passar o dia de Natal com as crianças que lá estão".