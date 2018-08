Marcelo "vexado" com acontecimentos em Alcochete

16 Maio 2018 às 11:49 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sentir-se "vexado" com os incidentes de terça-feira na Academia do Sporting e assumiu ser este o momento de travar a escalada de violência no desporto.

"Tive o sentimento de alguém que se sente vexado pela imagem projetada por Portugal no Mundo. Vexado porque Portugal é uma potência, nomeadamente no futebol profissional, e vexado pela gravidade do que aconteceu", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em Leiria.

Na terça-feira, um grupo invadiu a Academia do Sporting, em Alvalade, e agrediu futebolistas e equipa técnica do clube de Alvalade.

Marcelo considerou necessário travar a escalada [de violência]: "Se não é travada agora, então quando for, mais adiante, é por meios mais drásticos e penosos. E todos queríamos evitar isso".

"Para mim, uma coisa é óbvia: é que não podemos fazer de conta. Nós, portugueses, somos muito bons a fazer de conta, fazer de conta que o que é grave não é grave e que aquilo que é anormal é normal. Fazer de conta que é um caso isolado. E não há um clima como há sempre relativamente a atividades potencialmente ou alegadamente criminosas. Sobretudo coletivas", disse o presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa recusou confirmar se vai estar presente na final da Taça de Portugal, domingo, no estádio Nacional no Jamor, no jogo que opõe o Sporting ao Desportivo das Aves. Questionado pela Lusa, sobre se vai ao Jamor, Marcelo respondeu: "para já não quero dizer mais nada".

O Governo também repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou atos de vandalismo e criminosos.

Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção de 21 presumivelmente envolvidos.