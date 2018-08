Marcelo soma diálogos sobre livros, mas sobretudo cumprimentos e selfies

27 Maio 2018 às 21:46 Facebook

Twitter

Troca de opiniões sobre livros, mas sobretudo muitos cumprimentos e pedidos para tirar fotografias marcaram a segunda visita do Presidente da República à Feira do Livro de Lisboa, onde regressará mais duas vezes para fazer compras.

Neste primeiro domingo da 88.ª edição da feira, Marcelo Rebelo de Sousa desceu por um dos corredores, depois de na inauguração ter subido pelo lado oposto, e no momento das declarações aos jornalistas fez contas e concluiu estar a "60%" de concluir o percurso pelo que não ia já revelar o que vai comprar.

Entre as bancas e as solicitações de quem passava e parava para o ver e, a maior parte das vezes, para o cumprimentar, o Chefe de Estado informou ter terminado a leitura de uma obra de Rodrigo Guedes de Carvalho, e para hoje tem planeado terminar um livro de Mário Cláudio.

"E estou a ver umas biografias rápidas da Maria Filomena Mónica, que ela escreveu", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, que não esconde a faceta de leitor ávido.

Sem avançar números dos livros que já leu, o Presidente revelou, porém, a primeira vez que visitou a Feira do Livro de Lisboa: "Em 1960, vejam como eu sou velho, na Avenida da Liberdade, não no cimo, mas um bocadinho mais abaixo".

E durante toda a década de 60, Marcelo Rebelo de Sousa repetiu presença no evento, que naquela altura começava no início de junho. "Era um momento inesquecível para mim como miúdo: os primeiros livros, contactar com livros, recordo-me perfeitamente", disse.

Outro esforço de memória pedido ao Chefe de Estado foram as recordações dos primeiros livros que lhe chegaram às mãos e na resposta surgiram obras como "Os desastres de Sofia", "As memórias de um burro" e a espécie de série escrita por Virgínia Castro e Almeida, "que era o Céu Aberto e em Pleno Azul" e que relatava as aventuras de jovens.

Nas muitas conversas rápidas que foi tendo na feira, Marcelo trocou impressões com jovens e concluiu que, mesmo em alturas de "dependência de joguinhos", "há crianças que leem muito, e ressalvou o "papel fundamental" que a escola tem no estímulo da leitura.

Mais dúvidas é se a leitura continua a acompanhar as crianças à medida que crescem, mas como não tem dados, o Presidente escusou-se a avançar com mais conclusões.

Às questões sobre compras na Feira do Livro, Marcelo Rebelo de Sousa rematou que voltará ao Parque Eduardo VII no dia 03 e no dia 13 de junho só com esse objetivo.

Desta tarde, o Presidente da República levou da Feira do Livro muitos elogios, abraços e os habituais pedidos de 'selfie' que receberam sempre resposta afirmativa.