Margarida Balseiro Lopes pode ser a primeira mulher a liderar a JSD. A jovem de 28 anos anunciou este domingo, no Conselho Nacional, em Castelo Branco, que é candidata à liderança da Juventude Social Democrata. O novo líder será eleito no Congresso Nacional de abril.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, a candidata foi dirigente da Associação Académica e da Associação Europeia de Estudantes de Direito. É mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica, estando atualmente a fazer especialização em Direito Fiscal.

Deputada à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Leiria desde 2015, integra a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Sob o lema "Conquistar Portugal", a jovem social-democrata defende que "a política precisa de conquistar um novo espaço na vida das pessoas".

Numa nota enviada à imprensa, a candidata afirma que "as novas gerações devem ter um sistema educativo que as capacite para a revolução tecnológica e do mercado de trabalho do século XXI". Considera que a geração a que pertence não deve ver "na segurança social uma segurança virtual", mas sim ter "igualdade de oportunidades para construir o seu projeto de vida, deixando de ser uma geração eternamente adiada."

Nesse sentido, propõe "novas formas de estar na política" e uma "nova agenda que dê aos jovens condições de participar no seu futuro".