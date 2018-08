Maria é uma das 15 crianças em Portugal que sofre de Mowat-Wilson

ANA GASPAR 26 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Há vários casos Mowat-Wilson em Portugal, muitos por diagnosticar. Pais criam associação para conhecer melhor o problema.

Chama-se síndrome de Mowat-Wilson e é um nome demasiado complicado para quem só tem quatro anos e oito meses e pesa dez quilogramas. Mas é a doença rara com que a Maria nasceu. Em Portugal, só há dez a 15 casos diagnosticados e um "número significativo" por detetar. A própria doença é recente - só foi descoberta em 1998 por dois médicos australianos que lhe deram o nome (David Mowat e Meredith Wilson) - e ainda se conhece muito pouco sobre a sua evolução. Não há, por isso, informação suficiente para as famílias e clínicos que se deparam com este diagnóstico.

