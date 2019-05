Marinha assinala feito de Vasco da Gama numa cidade sem mar

Hoje às 18:11, atualizado às 18:14 Facebook

"O Dia da Marinha", que se estende por mais de uma semana, está já em marcha em Coimbra. Pela primeira vez, a Armada assinala o feito de Vasco da Gama numa cidade sem mar.

De 11, este sábado, até dia 19, há um ror de atividades, náuticas e terrestres, para toda a família, para mostrar de que é feita a Marinha portuguesa. Cerca de mil militares vão participar nas festividades do "Dia da Marinha", que assinala, no calendário, a 20 de maio, o feito de Vasco da Gama que, neste dia, em 1498, ligou, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia.

A celebração é um pretexto para proporcionar aos portugueses a oportunidade de conhecerem e contactarem com a Marinha. Durante os próximos dias, em Coimbra, e também na Figueira da Foz, há inúmeras atividades, para todos e para gostos variados.

Um dos pontos quentes das festividades da Marinha é o Parque Verde do Mondego, que acolhe uma exposição de meios da Armada. Será possível, ainda, fazer batismos de mergulho ou ter uma experiência de realidade virtual, em simuladores de voo e de navegação. Esta manhã, à chegada ao local, dois fuzileiros fizeram-se à água para resgatar um jovem que terá ido nadar após uma noite de diversão.

Na linha digital, destaque para a exposição interativa sobre as atividades da Marinha, que estará presente no Pavilhão Centro de Portugal. A Praça da Canção é outro dos locais a estar atento. Batismos de rio nas lanchas anfíbias e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima são algumas das atividades com partida deste local.

As comemorações terminam no dia 19 de maio com a Cerimónia Religiosa na Igreja de Santa Cruz, seguida pela Cerimónia Militar na Avenida Emídio Navarro, pelas 11 horas e que culminará com demonstração de capacidades no Rio Mondego às 12 horas. Durante estes dias, como já aconteceu este sábado, se ouvir música ao sair de casa, não se surpreenda. É a Banda da Armada, que vai participar em vários eventos musicais pela cidade de Coimbra.

O "Dia da Marinha" não se fica pela cidade de Coimbra. Porque há meios que só em mar podem ser vistos, de 11 a 19 maio, haverá navios abertos a visitas no cais Comercial do Porto da Figueira da Foz, das 10 às 12 horas e das 14 às 19 horas.



Em Lisboa estarão abertos, gratuitamente, ao público nos dias 18, 19 e 20 de maio o Museu de Marinha, o Aquário Vasco da Gama e o Planetário Calouste Gulbenkian. A Fragata D. Fernando II e Glória vai estar em Cacilhas, para ser visitada.