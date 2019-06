Marinha auxilia três operações de salvamento em menos de 24 horas

JN Hoje às 00:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Marinha coordenou três operações de salvamento marítimo na costa portuguesa em menos de 24 horas, este fim de semana.

As operações foram dirigidas através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), informa a Marinha em comunicado divulgado este domingo.

O primeiro alerta surgiu às 12.50 horas de sábado, para uma embarcação à vela com o nome "Willing", junto à praia de Odeceixe. Em articulação com o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) e a Capitania do Porto de Sines, foi resgatado "um homem de nacionalidade portuguesa que se encontrava com sintomas de enfarte do miocárdio, através da embarcação salva-vidas SR-36 da estação salva-vidas de Sines. O paciente, de 50 anos de idade, foi transportado para Vila Nova de Mil Fontes", lê-se na nota da Marinha.

Ainda no sábado, pelas 16.20 horas, "o MRCC Lisboa recebeu um novo alerta com origem no navio mercante "MSC Vittoria", a navegar a 180 milhas (cerca de 333 Km) a oeste do porto de Lisboa devido a um dos tripulantes, um homem de 26 anos, natural de Samoa, se encontrar a bordo com sintomas de apendicite". O helicóptero EH-101 e a aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa foram mobilizados para o resgate.

Na madrugada de domingo, pela 1.50 horas, a lancha de fiscalização da Marinha "Cassiopeia" auxiliou a embarcação à vela "Behaim", que tinha a bordo um casal de franceses, de 50 anos, que pediu ajuda devido a problemas de propulsão, perto da costa algarvia. Uma equipa da Marinha "foi a bordo do veleiro para prestar apoio técnico, tendo reparado a avaria com sucesso".