Marques Mendes junta figuras da política e desporto

JN Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Marques Mendes apresentou esta noite de quarta-feira o seu livro "Afirmar Portugal no Mundo" rodeado de amigos e de personalidades das mais diversas áreas. A apresentação esteve a cargo do selecionador nacional Fernando Santos que deixou rasgados elogios ao povo português.

"Somos um povo pequeno, mas grande na cultura, na ciência, no desporto e em outras áreas importantes da nossa vida coletiva. Não temos de ter vergonha de nos afirmarmos, como, muitas vezes acontece. O livro do meu amigo Marques Mendes destaca o papel fundamental da RTP Internacional, numa altura em que não havia internet e redes sociais, na congregação do mundo da lusofonia e no vínculo com a nossa diáspora", disse Fernando Santos, perante uma plateia de figuras da vida política e económica portuguesa.

O livro de Marques Mendes, cujo prefácio foi assinado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e posfácio pelos ex-presidentes Aníbal Cavaco Silva e Jorge Sampaio, recorda um projeto que liderou há 25 anos, quando ainda não havia internet nem televisão privada em Portugal, com o lançamento do canal RTP Internacional, que o próprio autor considera ter sido "uma audácia e um grande investimento".