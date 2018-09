Martins da Cruz abandona PSD às avessas com Rio

Hoje às 17:31 Facebook

António Martins da Cruz, ex-ministro e militante histórico do PSD, anunciou que vai abandonar o partido por não se rever na liderança de Rui Rio.

De acordo com o "Expresso", que cita a carta de desfiliação enviada nesta sexta-feira, Martins da Costa não se revê na "orientação e na prática política" do atual líder do partido.

"Não me revendo na orientação e prática política da actual liderança, e da maioria das figuras à sua volta, renuncio por este meio e a partir de hoje à condição de militante", lê-se na missiva.