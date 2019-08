Hoje às 19:08 Facebook

Face à notícia publicada pelo Jornal de Notícias, na edição de 26 de julho de 2019, com o título "Material entregue nas aldeias para fugir aos incêndios é inflamável", e ao abrigo dos artigos 24.º, 25.º e 26.º da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro (Lei de lmprensa), solicito a publicação do seguinte Direito de Resposta, com igual destaque de primeira pagina, na edição impressa assim como na edição online do mesmo jornal.

1. Contrariamente ao que foi afirmado na notícia publicada pelo Jornal de Notícias, as golas distribuídas no âmbito dos Programas "ALDEIA SEGURA" e "PESSOAS SEGURAS não são inflamáveis;

2. Esta garantia consta do Relatório Preliminar elaborado pelo Centro de lnvestigação de lncêndios Florestais, coordenado pelo Professor Domingos Xavier Viegas, que remetemos em anexo;

3. Aproveitamos para reafirmar que os materiais distribuídos no âmbito dos Programas "ALDEIA SEGURA" e "PESSOAS SEGURAS" não são materiais de combate a incêndios nem equipamentos de proteção individual;

4. Os Programas "ALDEIA SEGURA" e "PESSOAS SEGURAS" visam capacitar as populações no sentido de reforçar a segurança de pessoas e bens, mediante a adoção de medidas de autoproteção e a realização de simulacros dos planos de evacuação das localidades;

5. A bem da verdade e da necessária tranquilidade das populações, entendemos que só a publicação, na íntegra, do referido relatório permitirá a rigorosa informação sobre este tema.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita

O que é o direito de resposta

A forma de exercício do Direito de Resposta está consagrada na Lei de Imprensa, nos artigos 24 e seguintes. Por parte do "Jornal de Notícias", a concessão de espaço para esse exercício não significa o reconhecimento de um erro. O direito de resposta é concedido a quem, tendo sido referido num artigo e não concordando com o que foi escrito, pretenda expor a sua posição da forma que julga ser correta. Com efeito, segundo o art.º 24 n.º 1 daquela lei, "tem direito de resposta nas publicações periódicas qualquer pessoa (...) que tiver sido objeto de referências, ainda que indiretas, que possam afetar a sua reputação e boa fama".