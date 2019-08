Matilde: Advogados defendem devolução de donativos

Catarina Silva Hoje às 14:02 Facebook

Especialistas defendem que dinheiro da conta solidária criada para ajudar Matilde deve ser devolvido ou doado a associação. Pais admitem restituições.

Especialistas em Direito defendem que os 2,5 milhões de euros que os portugueses doaram para tratar a Matilde deve ser devolvido, porque o objetivo da conta solidária foi alterado. A bebé diagnosticada com uma doença fatal precisava do "medicamento mais caro do Mundo", mas o Estado acabou por pagar o tratamento e a bebé já tomou o Zolgensma. A advogada dos pais diz que quem doou pode pedir o reembolso.

A opinião de Sofia Martins dos Santos de que os donativos podem ser reembolsados é, aliás, a solução preconizada por vários advogados ouvidos pelo JN. "Pode haver pessoas que não querem saber do que doaram e que acham que os pais precisam do dinheiro. Mas as pessoas doaram com base num pressuposto que foi alterado. O que é lógico é devolver-se o valor ou, no mínimo, perguntar se querem o reembolso", afirma João Perry da Câmara.