Matilde fez três meses e já respirou sem máscara

No dia em que assinala três meses de vida, os pais de Matilde, a bebé que sofre de uma doença rara, anunciaram que a menina já conseguiu estar três horas a respirar sem assistência.

Numa publicação no Facebook feita na primeira pessoa, a menina revela que ter estado sem a máscara de respiração assistida não a deixou aflita e que até já começou a palrar. "Estou uma refilona!", lê-se na página da bebé, que tem sido o ponto de contacto da família com os meios de comunicação e as milhares de pessoas que têm acompanhado o seu caso.

A bebé cujo estado de saúde mobilizou Portugal começou, esta esta semana, um tratamento para Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo I e fez exames para tomar o Zolgensma, o medicamento que está na base da angariação de fundos criada pelos pais, e que juntou mais de dois milhões e meio de euros.