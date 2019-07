Matilde já faz exames para receber o novo tratamento

JN Hoje às 18:17 Facebook

A bebé de dois anos e meio cujo estado de saúde mobilizou Portugal começou, esta terça-feira, um tratamento e fez exames para tomar o Zolgensma, o medicamento que está na base da angariação de fundos criada pelos pais de Matilde, e que juntou mais de dois milhões e meio de euros.

"Hoje de manhã fiz a 1ª dose do Spinraza, que é através de punção lombar... Fez dói dói e chorei, mas portei-me bem e não fiquei aflita. Já comecei a fazer os exames para tomar o Zolgensma", pode ler-se na mais recente publicação da página "Matilde, uma bebé especial", onde a situação clínica da bebé tem sido divulgada.

Numa publicação anterior, os pais da menina tinham explicado que o Spinraza é o fármaco "que está disponível neste momento e vai ajudar a travar" a Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo I. E adiantado que o Zolgensma, "o novo tratamento" que sempre foi "a opção", mas que não existia em Portugal, já pode ser administrado "de forma segura e clinicamente melhor para a Matilde". "A parte burocrática já foi tratada", asseguraram.

Na mesma publicação, os pais da menina adiantaram que receberam a informação de que todas as crianças com AME tipo I que estiverem clinicamente aptas "poderão ser abrangidas pelo Zolgensma". "O pedido especial deste novo medicamento é comparticipado pelo Estado", escreveram.

De acordo com os pais, todo o valor angariado que não for utilizado para a Matilde "será para as outras "Matildes"".