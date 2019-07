Matilde já saiu dos cuidados intensivos

Zulay Costa Hoje às 13:27 Facebook

Matilde, a bebé de dois meses e meio que sofre de Atrofia Muscular Espinhal, já saiu dos cuidados intensivos no hospital de Santa Maria, onde está internada. O anúncio foi feito, há minutos, pelos pais, na página de Facebook onde têm vindo a dar conta da situação.

"Queria dizer-vos que já saí dos cuidados intensivos e que passei bem a noite. A mamã hoje deu-me banhinho e portei-me lindamente, não fiquei aflita sem o suporte respiratório. Estou a recuperar bem. Mas tem que ser um dia de cada vez, sempre com uma enorme esperança", escreveram os pais, em nome de Matilde.

Na publicação, dão nota de que têm estado a acompanhar as notícias sobre o caso da filha, ressalvando que ainda não foram contactados por nenhuma entidade: "Ainda ninguém falou connosco, não sabemos de nada...". Os pais reforçam, ainda, que "todo o dinheiro doado e que não for utilizado para o tratamento da Matilde, será doado às famílias com outras "Matildes" e agradecem o "carinho e bondade" do povo português, que contribuiu com 2 milhões de euros para o tratamento.